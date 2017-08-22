陸：仁至義盡 印度須無條件撤軍中央社 (2017-08-22 18:26)
（中央社記者邱國強北京22日電）中印邊界對峙，印度尋求昔日盟友俄羅斯支持。中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，印方越界「理由荒謬、性質惡劣」，中方則已「仁至義盡」，印方要解決此事須立即無條件撤軍。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。
華春瑩說，洞朗地區是「毫無爭議的中國領土」，印方以「關切中方修路」為藉口越界，「理由荒謬、性質惡劣、事實清楚」。解決此事的唯一基礎和前提是，印方「立即無條件的撤回所有非法越界的人員和設備」。
她表示，依印方的邏輯，中方覺得印度在邊境地區大興土木威脅自身安全，就可以「堂堂正正地進入到印度的境內去出手阻止」？這樣「豈不是天下大亂，還有什麼國際關係準則可言」？
華春瑩說，中方迄今「保持著高度的克制，做到仁至義盡」。希望印方能夠拿出「一個大國應有的負責任、守法律、講道理的態度」，作出「理性、明智的判斷和決策」。
印度時報報導，印度不具名官員21日指出，印度就中印洞朗對峙問題與俄羅斯進行討論，指中國大陸在當地修路是片面改變現狀，對印度安全帶來嚴重影響，希望尋求俄方支持。1060822
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