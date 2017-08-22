（中央社台北22日電）新華社報導，中國大陸國務院免去楊煥寧的國家安全生產監督管理總局局長職務。楊煥寧2015年10月接替因違紀被查的楊棟樑擔任國家安監總局黨組書記、局長，但他最終也因違紀落馬。



中共中央紀律檢查委員會是在7月31日發佈通報，經中共中央批准，中共中央紀委對楊煥寧嚴重違紀問題進行了立案審查。通報說，「經查，楊煥寧同志身為中央委員，嚴重違反政治紀律和政治規矩，在大是大非問題上背離黨性原則；違反廉潔紀律，利用職權謀取私利。」



通報稱，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予楊煥寧留黨察看2年處分，由監察部報國務院批准給予其行政撤職處分，降為副局級非領導職務，終止18大代表資格，以及收繳違紀所得。



公開資料顯示，楊煥寧生於1957年3月，山東安丘人，北京大學法學院刑法學專業在職研究生畢業，法學博士。楊煥寧長期在公安部工作，2001年任公安部副部長。2005年1月他調任黑龍江省，任省委常委、政法委書記。2008年5月，楊煥寧回到公安部任常務副部長（正部長級）。2015年10月，他接替因違紀被查的楊棟樑擔任國家安全生產監督管理總局黨組書記、局長。



此外，中國大陸國務院還免去吳道槐的人力資源和社會保障部副部長職務、免去陳曉華的農業部副部長職務、免去李剛的國務院僑務辦公室副主任職務、免去房建孟的國家海洋局副局長職務、免去許寧的北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會副主席職務。



同時，任命魏山忠為水利部副部長、任命葉貞琴為農業部副部長、任命王曉東為北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會副主席。1060822