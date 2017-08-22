立法院正召開第三次臨時會，立法院長蘇嘉全今天(21日)召集朝野協商「前瞻基礎建設第一期特別預算案」。不過由於國民黨團祭出案海戰術，提出10,421項提案，再加上其他黨團及先前委員會所保留的提案共計有10,658案，朝野對於未來院會如何審查爭執不休，協商沒有共識。

立法院長蘇嘉全在協商中表示，1萬多項的提案訴諸表決所需時間超過3個月，且印刷時間也需要2天，若真的將上萬項的提案全部印給所有立委，恐會造成紙張浪費，招致批評，為此，他建議先印製25份所有提案供各黨團、政院及協商使用，其餘盡量採用電子檔。不過，也上萬項的提案印製25份也必須到傍晚才能編印完成，因此，蘇嘉全最後裁示，待編印完成後，23日早上再繼續協商。

國民黨團書記長林為洲在協商中指出，國民黨所提的1萬多項提案，每一案都要印出來，每一個字都要唸過，國民黨立委張麗善也說，絕對反對包裹表決，院會審查前瞻預算時，必須尊重每位立委的提案權。

民進黨團總召柯建銘則說，一萬多案勢必無法處理，他呼籲朝野可針對八大項的預算項目進行審查，設法讓立法院運轉，才能讓國人看的起。