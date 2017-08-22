北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)今天(22日)對美國總統川普(Donald Trump)決定增兵阿富汗表示歡迎。

史托騰柏格在一項聲明中說，「北約組織堅守對阿富汗的完全承諾，而我期待與(國防)部長馬提斯(James Mattis)以及我們的國際盟邦商討前面要走的路。」

史托騰柏格表示，目前北約組織在阿富汗派駐1萬2名部隊，同時已有15國承諾增兵。

美國總統川普21日公布讓外界等候已久的阿富汗戰略。根據白宮高層官員，川普已授權馬提斯在阿富汗增派多達3,900名美軍。