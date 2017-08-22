川普決增兵阿富汗 NATO表歡迎中央廣播電台 (2017-08-22 16:04)
北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)今天(22日)對美國總統川普(Donald Trump)決定增兵阿富汗表示歡迎。
史托騰柏格在一項聲明中說，「北約組織堅守對阿富汗的完全承諾，而我期待與(國防)部長馬提斯(James Mattis)以及我們的國際盟邦商討前面要走的路。」
史托騰柏格表示，目前北約組織在阿富汗派駐1萬2名部隊，同時已有15國承諾增兵。
美國總統川普21日公布讓外界等候已久的阿富汗戰略。根據白宮高層官員，川普已授權馬提斯在阿富汗增派多達3,900名美軍。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ALBA】個性潮流三眼碼錶計時男錶-紅刻(AT3533X1)
- 【S&K】天絲棉+乳膠 高蓬度車花蜂巢式獨立筒床墊-單人3.5尺
- 周年慶活動【三合一】SOHO 嬰兒床/嬰兒成長床/兒童床 組合
- 【PRADA太陽眼鏡】簡約百搭復古圓墨鏡/琥珀框棕鏡(PR06TSF-
- 【麥雪爾】珍珠休閒鞋拼接橫條上衣
- 【ALBA】夢幻美少女時尚腕錶(AG8261X1)
- 【MICHAEL KORS】毛球吊飾鑰匙圈(紅/黑)
- 【PRADA】Saffiano 銀字logo防刮牛皮鍊條雙扣長夾(天藍)
- TISSOT Le Locle Gent 力洛克小秒針機械腕錶-銀/39mm
- TISSOT Carson 經典羅馬計時機械腕錶-銀x金/42mm
林奕含閨蜜作證兩情相悅 陳星獲不起訴！【Kairos 風向新聞】
執行署追徵 國民黨：黃金債券抵銷【中廣新聞網】
孫大千公開信致吳敦義 許常德操刀【NOWnews今日新聞】
罵王八蛋有人提告了 北市：柯會負責【中廣新聞網】
嗆「王八蛋」挨告 北市府：柯文哲會負責【NOWnews今日新聞】