立委批停電 公督盟：不如通過台電新興計畫中央廣播電台 (2017-08-22 16:12)
行政院長林全才剛赴立法院專案報告815大跳電事件，公民監督國會聯盟今天(22日)舉行記者會表示，立法院身為審查國營事業預算的機關，卻讓國營事業預算延宕了265天還未通過，立委與其七嘴八舌質詢院長改善停電，不如趕快通過國營事業預算中的「台電新興計畫」。
立法院第三次臨時會21日邀請行政院長林全針對815全台大跳電事件進行專案報告。不過公民監督國會聯盟22日舉行記者會，質疑立法院身為審查國營事業預算的機關，預算連年延宕、決議至今未能生效，其監督能力讓人打上問號。
公督盟表示，106年度國營事業共提出19項新興計畫，共計新台幣80億2,879萬多元，其中台電提出8大新興計畫，並攸關許多再生能源發展預算，不過預算至今竟延宕了265天仍躺在立法院，立委與其對行政院長提出各種建議，但最終若無法歸到預算上的編列與執行，說再多也是徒勞。公督盟執行長張宏林說：『(原音)立委們你們有嘴巴去說台電不努力、行政部門不努力，但你們忘了你們還把預算壓在立法院，已經8月了，你們到底什麼時候才要通過台電的相關計畫。我們不是叫大家隨意的亂通過國營事業預算，不對的請你用力刪減，如果是對的，請你們快點通過，讓台電、國營事業去執行。』
公督盟強烈要求立法院應儘速通過國營事業預算與決議，並通盤檢討預算審議制度，國營事業管理問題一日不解決，國營事業恐無正常運作的一天！
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