解禁推特？伊朗部長：協商進行中中央廣播電台 (2017-08-22 16:25)
伊朗新任通訊部長赫羅米(Mohammad-Javad Azari Jahromi)今天(22日)表示，他們正在與推特(Twitter)針對解禁一事進行協商。伊朗雖已禁止推特多年，其實連最高領袖都在使用推特。
赫羅米告訴伊朗日報，「(推特)已宣布他們準備好協商以解決問題。」「考量到目前情況，類似協商與互動有其基礎。推特並不是需要禁止的不道德(網路)環境。」
現年36歲的赫羅米於本週成為伊朗有史以來最年輕的部長，同時也是第一位在1979年伊斯蘭革命以後出生的部長。
然而他入閣已遭到人權團體批評，因為他曾涉及2009年大規模反政府抗議期間與之後當局的監視行動。
不過，赫羅米同時也被視為伊朗網路審查的批評者。在伊朗，包括臉書(Facebook)、YouTube與推特都被禁止，但每天仍有數百萬人透過容易取得的軟體規避禁令使用。
推特並未立即對赫羅米的評論作出回應。
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