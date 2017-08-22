中山附醫成立失智共照中心 打造守護網中央社 (2017-08-22 16:50)
家中有人罹患失智症，對照顧者將形成重大負擔，中山醫學大學附設醫院22日成立「台中市失智共同照護中心」，將結合專科醫療團隊與社區支持網絡，打造失智守護網。中央社記者郝雪卿攝 106年8月22日
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