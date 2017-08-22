公督盟：國營事業預算延宕 新興計畫遭擱置中央社 (2017-08-22 16:50)
公民監督國會聯盟政策部主任田君陽（左）22日表示，106年度國營事業共提出19項新興計畫，其中有許多攸關再生能源發展的預算，但因國營事業預算案延宕未能三讀，計畫遭擱置。中央社記者陳俊華攝 106年8月22日
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