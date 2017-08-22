朱立倫與身障學員做蛋糕中央社 (2017-08-22 16:50)
新北市「新店文山身心障礙者日間照顧中心」22日啟用，身心障礙者就近接受照顧，市長朱立倫（右2）與學員一起製作並展示法式檸檬塔。（社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年8月22日
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