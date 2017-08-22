朱立倫出席新店文山身障日照中心啟用中央社 (2017-08-22 16:50)
新北市「新店文山身心障礙者日間照顧中心」22日啟用，可提供15名年滿18歲以上身心障礙者完善照顧，培養基本生活自理能力等。新北市長朱立倫（左）出席啟用活動，並與學員一起製作甜點「法式檸檬塔」。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年8月22日
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