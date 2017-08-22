文資學院推修復保存課程 成果展台中登場中央社 (2017-08-22 16:50)
文化部文化資產學院匯集大專院校與民間團體資源，推出文化資產修復與保存課程，今年邁入第二年，22日起在台中文化創意產業園區舉辦成果展，展現逐漸萌芽的文化資產成果，也吸引民眾參觀。中央社記者蘇木春攝 106年8月22日
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