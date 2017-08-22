國際青年商會中華民國總會中區會、台中市亞哥國際青年商會籌辦公益棒球賽，募資購買棒球、球棒、球衣等棒球用具，贈予南投縣千秋國小、中興國中棒球隊，22 日在南投縣政府舉行捐贈儀式，眾人開心合影。中央社記者蕭博陽南投縣攝 106年8月22日