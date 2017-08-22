由朱宗慶打擊樂團策劃製作的「豆莢寶寶兒童音樂會」，將於26日及27日在台中國家歌劇院共演出4場，由於入場券秒殺，樂團22日公布，將於26日晚上在歌劇院加演一場。（朱宗慶打擊樂團提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年8月22日