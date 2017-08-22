小球員獲贈新穎棒球球具 難掩興奮表情中央社 (2017-08-22 16:50)
南投縣千秋國小、中興國中棒球隊是縣內棒球勁旅，青商會22日捐贈新球具，小球員難掩興奮，現場等不及就試揮新球棒。中央社記者蕭博陽南投縣攝 106年8月22日
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