陳副總統接見聖國外交部長等一行中央社 (2017-08-22 16:50)
副總統陳建仁（前右）22日在總統府接見聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（前左）訪問團，歡迎他們來訪。陳副總統說，希望在下個月舉行的第72屆聯合國大會上，聖國能持續給予台灣支持。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 106年8月22日
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