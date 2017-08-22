男子呂軍億18日翻越總統府南苑車道矮牆，砍傷憲指部211營的二兵周書鋐。總統府周邊維安，除了持步槍憲兵的哨兵、增加便衣哨點外，也強化對這種有意識形態極端作為攻擊樣態的勤教。中央社記者葉素萍攝 106年8月22日