環保顧習俗 北市今年紙錢不與垃圾共燒中央社 (2017-08-22 16:50)
台北市推行集中焚燒多年，部分宗教團體認為紙錢與垃圾混燒，對神明不敬，環保局今年鬼月期間，採專爐專燒，紙錢運送到內湖焚化爐焚燒。中央社記者梁珮綺攝 106年8月22日
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