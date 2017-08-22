天鴿擦邊屏東放颱風假 電影院人多中央社 (2017-08-22 16:50)
中央氣象局22日上午11時30分解除颱風天鴿陸上警報，屏東平地多飄短暫細雨，不少民眾放颱風假湧向百貨公司及電影院。中央社記者郭芷瑄攝 106年8月22日
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