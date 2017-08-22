中央氣象局22日上午11時30分解除颱風天鴿陸上警報，墾丁浪高3米，但因只飄小雨，吸引不少遊客觀浪拍照，海巡人員在觀浪戲水熱點實施勸離。（海巡署第六海岸巡防總隊提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年8月22日