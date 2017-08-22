（中央社記者繆宗翰台北22日電）中國中央電視台新聞客戶端（新媒體）今天下午公布一段共軍新型戰機於南海上空的夜航訓練影片。其中包含實戰條件下多機協同、攔截查證、目標搜索與攻擊等科目。



央視新聞客戶端報導，這項訓練由解放軍南海艦隊航空兵某部組織首批海軍自主培養的某新型戰機飛行員，於中國大陸海南省海南某機場展開。



戰機在夜間緊急升空，模擬搜索與攻擊來襲目標、利用星光掩護行動，干擾新飛行員駕駛的戰機。



報導指出，共軍海軍以往的飛行員培訓主要依託其他軍種進行，為應對日益繁重的戰備任務和裝備更新換代的日益加快，海軍部隊加快自主培訓新型戰機飛行員的步伐。



報導表示，8月中旬以來，中共海軍自主培養的新型戰機飛行員在完成相關理論和戰術訓練後，轉入夜間實戰化訓練。



中共解放軍近期在南海、宮古海峽軍事動作頻頻。中國大陸「航空知識」雜誌主編王亞男日前受訪時表示，美軍經常在公海貼近他國領海的空域進行抵近偵察，就是要對潛在對手的電磁資訊進行及時掌握和分析。



他說：「來而無往非禮也，我們也有必要對自家周邊地區的情況進行掌握。」1060822