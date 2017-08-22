（中央社台北22日電）中國大陸廣州市提出計畫，要讓家有60歲以上父母的獨生子女享有15天的父母護理假。不過這並非廣州創舉，目前在河南、廣西、福建、海南等多地都已開始實施10至20天不等的父母護理假。



南方都市報報導，「廣州市人口與計畫生育服務和管理規定（草案徵求意見稿）」21日在廣州市政府法制辦公室網站上公布，即日起至9月20日向民眾徵求意見。



徵求意見稿第17條寫著：「獨生子女的父母年滿60 周歲以上，患病住院治療期間，其子女可以享受護理假，每年累計不超過15天。看護假、護理假期間職工工資照發，不影響福利待遇和全勤評獎；職工所在單位應當給予保障。」



報導說，為獨生子女提供年邁父母生病後的護理假，目前在河南、廣西、福建、海南等多地都已開始實施。



如河南省規定，每年獨生子女可享受不超過20天的父母護理假。而廣西、海南、湖北則同樣享受15天；福建、重慶則規定10天的護理假期。



此外，上述徵求意見稿也規定相關幾項福利，包括原有獨生子女獎勵繼續實施、鼓勵社會資源開辦托幼機構、免費計畫生育技術服務、懷孕看護假等。1060822