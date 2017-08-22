周二008 法聯賽杯 圖爾VS勒阿弗爾 2017-08-23 02:00

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場次信息：法聯杯第二輪

圖爾 vs 勒阿弗爾

圖爾新賽季也是法乙4連敗的球隊之一，同樣他們唯一一場勝利就來自於法聯杯，並且那場4-1的勝利，打出了上一輪法聯杯最大的比分，上個賽季球隊也是達到了1/8決賽，直到被裡昂淘汰，但本賽季在聯賽壓力比較大的前提下，不確定他們是否有足夠的精力來繼續應付杯賽的賽事。

勒阿弗爾上一輪打出了4-4的大比分，但最終晉級的是他們，很難想像在一場聯賽杯的比賽當中打入8球，但勒阿弗爾現在來看攻擊力絕對是法乙最強的，連續4場比賽全部贏球，並且場均打入2球以上，在客場只要他們態度夠端正，絕對能夠壓制住圖爾。

競彩觀點：

本場還是比較看好客場作戰的勒阿弗爾，雙方在攻擊力上以及防守能力上都有差距，並且圖爾的主場似乎對於勒阿弗爾沒有太大的威懾力。

（中國競彩網-大禹）