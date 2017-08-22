曼聯邊鋒安東尼-馬夏爾認為，博格巴「可能是目前世界上最出色的中場球員」，他還預言自己的俱樂部和國家隊雙料隊友有能力在未來5年拿到金球獎。

馬夏爾對曼聯電視台說：「保羅的精神世界非常強大，他對自己的能力很有信心。他是個大塊頭，有著出色的腳下技術，耐力超強。我想說的是，他可能是目前世界上最出色的中場球員。」

「他還年輕，所以還有很大的提升空間，還能變得更好。如果他能繼續這麼踢下去，繼續進步的話，我想他會在5年之內拿到金球獎的。」

「他這人很有意思，總是面帶微笑，他從不把自己搞得太過嚴肅，我總能看到他在笑，他是我的好朋友。」21歲的馬夏爾繼續說道。「他在場上和場下沒什麼區別，今後他也還會是這個樣。」

馬夏爾還展望了未來5年自己和博格巴在俱樂部以及國家隊層面希望達到的目標。

「我們想一起在曼聯拿到很多獎杯，」馬夏爾補充道。「我們還想為法國隊拿到世界杯。」

（來自 肆客足球）