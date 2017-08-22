最近一段時間，巴薩求購庫蒂尼奧一事，是轉會市場上人們關注的一大焦點，很多人認為庫蒂尼奧是利物浦的第一王牌，紅軍決不能將其出售。利物浦名宿卡拉格也對此發表了看法，他認為庫蒂尼奧的重要性或許沒有人們想像的那樣重要。

卡拉格認為，庫蒂尼奧並不是利物浦隊中最重要的球員。他表示：「對於我提出的這個觀點，我的依據是克洛普喜歡的足球風格，讓馬內這樣的球員顯得更重要。你可以看看馬內的進球數據，自從來到利物浦之後，馬內的進球數在邊路球員中，是非常驚人的。英超中進球數達到這個水平的球員，可都是優秀前鋒。毫無疑問，這展示出了他的影響力。」

「庫蒂尼奧當然也是一位夢幻的球員，這也是巴塞羅那想要他的原因。但如果馬內繼續進步，那麼歐洲的頂級俱樂部也會想要他的。自從他來到利物浦之後，他便一直在進步。當然，我的意思不是利物浦應該出售庫蒂尼奧。但現在的問題是，庫蒂尼奧的轉會很複雜，甚至政治化了，這已經不是一筆簡單的生意了。」

「對於球迷而言，如果有球隊報價1.2億英鎊，他們也會認真考慮出售庫蒂尼奧的。不過利物浦並沒有點頭，因為他們還沒有買到足夠多的球員加強球隊實力。」

（小九）