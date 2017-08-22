英聯杯情報：水晶宮開局陷連敗 頭號球星扎哈傷缺北京新浪網 (2017-08-22 14:17)
周二009 英聯賽杯 水晶宮VS伊普斯維奇 2017-08-23 02:30
比賽情報：
本場比賽將在水晶宮的主場謝赫斯特公園球場舉行，預計比賽當日氣溫為15度，有小雨。
全敗對陣全勝
水晶宮的英超聯賽開局非常不順，聯賽首輪主場0:3慘敗給升班馬哈德斯菲爾德，次輪又送出烏龍助攻，0:1不敵利物浦，加上隊內頭號球星扎哈的傷勢，水晶宮的開局非常糟糕。伊普斯維奇在英冠則是高歌猛進，上輪聯賽2:0主場拿下布倫特福德后，聯賽開局四連勝。
交鋒記錄：
兩隊最近一次交手還是在12-13賽季，伊普斯維奇還在英超聯賽，當時雙方都在自己主場大勝對手。
水晶宮搖擺不定難大勝
從水晶宮的前兩場比賽來看，沒有扎哈，球隊缺少反擊中的最銳利武器，而且德波爾的球隊還在簡單粗暴和細膩腳下配合中搖擺不定，面對士氣正旺的伊普斯維奇，博彩公司一球中水的開盤實在有些過於高估主隊，更不要說受注後走到一球球半中水了，水晶宮英超球隊的身份佔據了非常大的成因，水晶宮杯賽想要大勝，幾無可能。
（中國競彩網-拓撲）
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