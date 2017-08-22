周二020 英聯賽杯 唐卡斯特VS赫爾城 2017-08-23 02:45

比賽情報：

本場比賽將在唐卡斯特的主場基普莫特體育場舉行，預計比賽當日氣溫為13度。

老虎城虎牙被拔

唐卡斯特在英甲本賽季的開局中規中矩，上輪聯賽在主場被布萊克浦逼平之後，球隊3場比賽拿到5個積分，排在聯賽第八位。赫爾城在英冠並沒有展示出高人一等的實力，更為噩夢的是球隊當家射手，烏拉圭前鋒埃爾南德斯重傷缺席半年。

交鋒記錄：

兩隊最近一次交手還要追溯到5年前，當時也是聯賽杯的比賽，唐卡斯特主場3:2淘汰了老虎城。

赫爾城晉級無望

埃爾南德斯的重傷缺席，對於赫爾城的影響非常巨大，不僅缺少了隊內的當家射手，還少了進攻的遊走核心，本場比賽做客面對唐卡斯特，博彩公司受讓平半高水開盤后直接走到平手中低水，盤口走勢一邊倒的傾向主隊，在客隊是英冠球隊的情況下，赫爾城基本客場晉級無望。

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