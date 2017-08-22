英聯杯情報：赫爾城當家射手埃爾南德斯重傷缺席北京新浪網 (2017-08-22 14:18)
周二020 英聯賽杯 唐卡斯特VS赫爾城 2017-08-23 02:45
比賽情報：
本場比賽將在唐卡斯特的主場基普莫特體育場舉行，預計比賽當日氣溫為13度。
老虎城虎牙被拔
唐卡斯特在英甲本賽季的開局中規中矩，上輪聯賽在主場被布萊克浦逼平之後，球隊3場比賽拿到5個積分，排在聯賽第八位。赫爾城在英冠並沒有展示出高人一等的實力，更為噩夢的是球隊當家射手，烏拉圭前鋒埃爾南德斯重傷缺席半年。
交鋒記錄：
兩隊最近一次交手還要追溯到5年前，當時也是聯賽杯的比賽，唐卡斯特主場3:2淘汰了老虎城。
赫爾城晉級無望
埃爾南德斯的重傷缺席，對於赫爾城的影響非常巨大，不僅缺少了隊內的當家射手，還少了進攻的遊走核心，本場比賽做客面對唐卡斯特，博彩公司受讓平半高水開盤后直接走到平手中低水，盤口走勢一邊倒的傾向主隊，在客隊是英冠球隊的情況下，赫爾城基本客場晉級無望。
（中國競彩網-啊哈）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
世大運滑輪溜冰陳彥成奪金（2）【中央社】
世大運【NOWnews今日新聞】
世大運網球【NOWnews今日新聞】
跆拳女神拚世大運 陳湘婷盼拿第一金【中央社】
聯盟正調查湖人引誘泡椒事件 若為真或將重罰【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》