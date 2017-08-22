U22國足徵調恆大97年小將 將赴澳大利亞參加熱身北京新浪網 (2017-08-22 14:19)
李仲一
廣州恆大淘寶足球俱樂部：
為備戰參加2018年亞足聯U23錦標賽決賽階段的比賽，經U22國家隊教練組研究、中國足球協會批准，中國U22國家男子足球隊定於2017年8月24日至9月5日期間赴廣州市、澳大利亞布里斯班組織集訓並參加熱身賽事。現補充徵調貴俱樂部運動員李仲一參加本次集訓，有關事宜如下：
一、報到時間和地點
（一）報到時間：8月24日12：00前報到
（二）報到地點：廣州福朋喜來登大酒店。
地址：廣州市天河區匯彩路菁映路1號。
二、集訓地點：澳大利亞布里斯班
三、經費條件
集訓、比賽期間食宿、保險等相關費用由中國足協承擔。
四、集訓相關要求
（一）請貴俱樂部協助，保證運動員按時參加集訓，並檢查和督促運動員做好集訓前身體和心理等方面準備。因故不能參加集訓的，俱樂部和本人必須在2017年8月23日前以書面及電話形式報中國足協批准，並按照中國足協具體批複執行；
（二）俱樂部及運動員本人未經中國足協批准不參加國家隊集訓、比賽，按照《中國足球協會紀律準則及處罰辦法》與《中國足球協會球員身份及轉會暫行規定》相關條款進行處罰。
六、未盡事宜，另行通知。
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