廣州恆大淘寶足球俱樂部：

為備戰參加2018年亞足聯U23錦標賽決賽階段的比賽，經U22國家隊教練組研究、中國足球協會批准，中國U22國家男子足球隊定於2017年8月24日至9月5日期間赴廣州市、澳大利亞布里斯班組織集訓並參加熱身賽事。現補充徵調貴俱樂部運動員李仲一參加本次集訓，有關事宜如下：

一、報到時間和地點

（一）報到時間：8月24日12：00前報到

（二）報到地點：廣州福朋喜來登大酒店。

地址：廣州市天河區匯彩路菁映路1號。

二、集訓地點：澳大利亞布里斯班

三、經費條件

集訓、比賽期間食宿、保險等相關費用由中國足協承擔。

四、集訓相關要求

（一）請貴俱樂部協助，保證運動員按時參加集訓，並檢查和督促運動員做好集訓前身體和心理等方面準備。因故不能參加集訓的，俱樂部和本人必須在2017年8月23日前以書面及電話形式報中國足協批准，並按照中國足協具體批複執行；

（二）俱樂部及運動員本人未經中國足協批准不參加國家隊集訓、比賽，按照《中國足球協會紀律準則及處罰辦法》與《中國足球協會球員身份及轉會暫行規定》相關條款進行處罰。

六、未盡事宜，另行通知。