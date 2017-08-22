曼城這土豪氣息被球迷罵慘了:跟在動物園似的北京新浪網 (2017-08-22 14:20)
據《鏡報》報導，曼城對於他們全新的後勤設施感到非常驕傲，他們的更衣室寬敞又明亮，就像是宇宙飛船下面的一枚戒指。
曼城將這些充滿藝術氣息的設施命名為「隧道俱樂部」。周一晚上，曼城第一次展示了他們的「隧道俱樂部」，但是只有很少一部分人認為這是個好的想法，更多人都覺得「隧道俱樂部」非常可恥。
以下是部分球迷在twitter上吐槽：
（來自 肆客足球）
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