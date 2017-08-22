據《鏡報》報導，曼城對於他們全新的後勤設施感到非常驕傲，他們的更衣室寬敞又明亮，就像是宇宙飛船下面的一枚戒指。

曼城將這些充滿藝術氣息的設施命名為「隧道俱樂部」。周一晚上，曼城第一次展示了他們的「隧道俱樂部」，但是只有很少一部分人認為這是個好的想法，更多人都覺得「隧道俱樂部」非常可恥。

以下是部分球迷在twitter上吐槽：

（來自 肆客足球）