英聯杯情報：維拉陣容失血嚴重 新賽季表現差強人意北京新浪網 (2017-08-22 14:21)
周二015 英聯賽杯 阿斯頓維拉VS維岡競技 2017-08-23 02:45
雙方近6次交戰，維拉3勝2平1負佔優。維拉隊上賽季降入英冠之後損失了不少球員，最終排名第13位，無緣重回英超。今夏球隊將維勒圖特和卡洛斯-桑切斯賣給了佛羅倫薩，而在引援方面，藍軍鐵血隊長特里的加盟對於球隊幫助很大，此外約翰斯通、惠蘭、奧諾馬、桑巴、埃爾默哈馬迪等新援都是具備英超經驗的球員，目前在英冠，他們積4分暫列第16位，表現差強人意。維岡競技隊2013年降入英冠之後一蹶不振，一度降入英甲，上賽季在英冠排名第23位再次降入英甲，今夏沃諾克、奧貝坦、雅斯科萊寧、安德魯-泰勒離隊，他們也請來了前朴茨茅斯隊主帥庫克執掌帥印，目前在英甲三戰全勝，排名榜首。
本場亞盤給到主讓半一的盤口，與上賽季兩隊在英冠的交手讓步一致，由於客隊狀態不錯，本場上盤的熱度不會太高，歐賠方面，平賠高企難以打出，本場主勝值得一搏。
（中國競彩網-老K）
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