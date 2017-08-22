圍甲聯賽14輪賽果：李欽誠速勝一力遼（更新）北京新浪網 (2017-08-22 14:23)
一力遼負李欽誠
8月22日，金立杯第19屆圍甲聯賽14輪在各主場打響，李欽誠速勝一力遼，其他對局還在鏖戰中。
第14輪詳細賽果：
上海建橋學院-山東景芝酒業（克拉瑪依）
一台：李喆六段vs候靖哲三段
二台：李維清五段vs范廷鈺九段（主）
三台：范蘊若六段vs周睿羊九段（快）
四台：胡耀宇八段vs江維傑九段
國旅聯合廈門-河南（廈門北岸藝術區）
一台：范胤六段vs劉曦五段（快）
二台：柯潔九段vs廖行文六段（主）
三台：姜東潤九段vs劉星七段
四台：牛雨田七段vs張立六段
民生銀行北京-華泰證券江蘇（北京三里屯黑白問道圍棋會館）
一台：陶欣然六段vs童夢成六段
二台：時越九段vs羋昱廷九段（主）
三台：許嘉陽六段vs黃雲嵩六段（快）
四台：金志錫九段vs趙晨宇五段
中信北京-珠海萬山（北京棋院）
一台：柁嘉熹九段vs孟泰齡六段（快）
二台：陳耀燁九段vs唐韋星九段（主）
三台：鍾文靖六段vs謝爾豪五段
四台：韓一洲五段vs王澤錦五段
杭州雲林決破-江西新晶鈦業（杭州棋院）
一台：夏晨琨五段vs胡躍峰五段
二台：申真諝八段vs辜梓豪五段（主）
三台：李翔宇五段vs楊楷文五段（快）
四台：丁浩五段vs李東勛八段
廣東青旅同成-成都園丁控股（廣州越秀賓館）
一台：安冬旭六段vs古靈益五段
二台：朴永訓九段vs黨毅飛九段（主）
三台：蔡競六段vs廖元赫五段（快）
四台：戎毅五段vs崔哲瀚九段
重慶地產-蘇泊爾杭州（重慶世紀同輝酒店）
一台：楊鼎新六段vs連笑八段
二台：檀嘯九段vs朴廷桓九段（主）
三台：一力遼八段負李欽誠九段（快）
四台：李軒豪七段vs謝科三段
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