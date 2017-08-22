周二017 英聯賽杯 布賴頓VS巴尼特 2017-08-23 02:45

雙方近2次交戰，布賴頓全部獲勝。布賴頓隊在英超遭遇兩連敗，顯示出球隊實力上的差距，要想保級並不容易，今夏他們引進伊斯基爾多、普羅帕、馬泰尤、舒特納、瑞恩、格羅斯等人花費不少，本場聯賽杯是他們取得賽季首勝的最好機會，目前球隊有巴爾多克、卡亞爾、以賽亞-不浪、穆雷、西德維爾等人傷停，球隊的輪換有一定的難度。巴尼特隊基本上都在低級別聯賽征戰，在英乙和英非聯之間徘徊，近兩個賽季他們在英乙都排名第15位，新賽季他們在英乙表現不錯，目前積4分排名第4，聯賽杯首輪他們3:1淘汰了英甲球隊彼得堡聯隊晉級。

本場亞盤給到主讓一球/球半的盤口，即時盤已經抬升為球半盤，初盤來看讓步並不到位，升盤也是因為上盤熱度高，歐賠方面完全倒向主隊，本場勝負懸念不大，但是主隊未必能取得大勝。

（中國競彩網-老K）