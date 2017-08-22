周二018 英聯賽杯 加的夫城VS伯頓 2017-08-23 02:45

雙方近4次交戰，加的夫2勝1平1負佔優。加的夫城隊上賽季在英冠僅列第12位，是重回英冠以後的最差排名，今夏他們引進了前紅軍球員蘭伯特、前赫爾城門將麥克格雷戈等人，志在重返英超，目前在英冠聯賽取得四連勝，排名榜首，狀態不錯。伯頓隊作為上賽季英冠的升班馬最終排名第20位，保級成功，今夏球隊陣容變化不大，上周末的英冠聯賽才拿到了聯賽中的首場勝利，本賽季的揭幕戰中，伯頓就以0:1輸給了加的夫城隊。

本場亞盤給到主讓半球的盤口，即時盤已經抬升為主讓一球，顯然上盤熱度不低，不過初盤偏淺，對於主隊信心並不是很足，bet365初賠下歷史戰績為主隊91勝66平38負，本場建議防平為妙。

（中國競彩網-老K）