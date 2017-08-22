據《都靈體育報》報導，簽下羅馬中場斯特魯曼看起來已經不太可能，尤文將再次考慮引進巴薩中場安德烈-戈麥斯。

尤文希望繼續補強中場，雖然他們已經引進了馬圖伊迪，他們還想得到羅馬的中場大將斯特魯曼。不過，斯特魯曼已經向俱樂部保證，不會像皮亞尼奇一樣離開羅馬而加盟尤文。

尤文又將目光投向了在巴薩不得重用的戈麥斯。巴薩已經引進了保利尼奧，有可能引進塞里來補強中場，這樣一來本就得不到重用的戈麥斯在巴薩的未來就越發尷尬。

（來自 肆客足球）