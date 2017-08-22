周二034 俱樂部杯 圖庫曼競技VS阿根廷獨立 2017-08-23 08:45

比賽地點：布宜諾斯艾利斯

場次：南美俱樂部杯1/8決賽首回合

天氣：21°霧

圖庫曼沒有短板

近10場戰績：3勝3平4負，進13球，失16球

羅德里格斯上演帽子戲法，圖庫曼競技在南美俱樂部杯第2輪次回合主場3-0完勝東方石油，總比分6-2晉級。本周中，圖庫曼競技將在1/8決賽首回合主場迎戰同國球隊阿根廷獨立，在此之前，圖庫曼競技在本月初的熱身賽2-1擊敗薩蘭兵工廠，而最近4次對陣阿根廷獨立，圖庫曼競技3勝1平保持不敗，上一次主場負於阿根廷獨立得追溯至2009年。人員方面，常規主力均可上陣，首回合主場贏球前景樂觀。

獨立實力稍勝

近10場戰績：6勝3平1負，進16球，失10球

首回合主場4-2勝，次回合客場2-1完成雙殺，阿根廷獨立在南美俱樂部杯第2輪總比分6-3淘汰了伊基克體育，而在次回合戰罷與本周中1/8決賽首回合打響之前，阿根廷獨立一直沒踢比賽，休整期夠長有利有弊，球隊體能處於儲備期，但臨場狀態恐怕也不會太過理想。不過，阿根廷獨立本周中的對手圖庫曼競技情況也基本一樣，而就整體實力來看，阿根廷獨立稍勝一籌，上賽季阿甲，阿根廷獨立排名第6位，圖庫曼競技僅排名第21位。人員方面，兩隊均可派出最強陣容。

交鋒戰績：

兩隊近6次交鋒，圖庫曼競技3勝1平2負，進10球，失9球

比賽分析：

競彩勝平負固定獎金賠率為3.15-2.80-2.20，主隊受捧程度不及客隊，這是基於兩隊實力有所差距，但主隊往績佔有一定優勢，而且目前可以派出最強陣容，首回合有望確保主場不輸。

預測首發：

圖庫曼競技（4-2-3-1）：盧切蒂/埃瓦加里斯塔、卡努托、比安奇、迪-皮里切多/雷耶斯、阿科斯塔/帕羅米諾、羅德里格斯、巴爾博納/薩馬佩迪尼

阿根廷獨立（4-4-2）：坎普納/桑切斯-米諾、弗朗戈、費加、布斯托斯/門薩、多明戈斯、厄爾維蒂、里戈尼/吉利奧蒂、貝尼特斯

（中國競彩網-卡卡）