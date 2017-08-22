來源：「江蘇同曦籃球俱樂部」公眾號

各位親愛的球迷及媒體朋友：

今年夏天，同曦男籃隊長馮欣合約到期，新疆廣匯籃球俱樂部表達了引進馮欣的意向，但我俱樂部對下賽季的戰績有更高的要求和目標，經過三方充分溝通和友好協商，我俱樂部最終與馮欣完成續約，馮欣下賽季將繼續代表同曦男籃征戰CBA聯賽。

馮欣作為我俱樂部青訓出品的傑出代表，已為同曦男籃效力近10年。馮欣於2008年進入同曦青年隊，2009年進入一隊，此後幫助同曦獲得NBL兩連冠，併當選2011年總決賽MVP。2014年，在同曦男籃衝擊CBA的關鍵賽季，馮欣作為後場核心居功至偉，是俱樂部升入CBA的重要功臣。

進入CBA的首個賽季，馮欣場均貢獻7分2板2助攻，入選CBA全明星星銳賽，並在星銳賽中出場17分鐘砍下15分3助攻，表現搶眼。CBA2015-2016賽季，馮欣進步明顯，場均砍下12.9分4.6助攻3.3籃板。2016-2017賽季，馮欣場均貢獻8.5分5.3助攻2.9籃板，當選聯賽本土助攻王。

完成續約后，馮欣表示：「一定會竭盡全力，幫助球隊在新賽季獲得更好的成績，也希望可以實現自己更大的籃球夢想。」

在此，特別感謝新疆廣匯籃球俱樂部對我俱樂部續約隊長馮欣一事上的理解，我俱樂部與新疆廣匯籃球俱樂部長期以來一直保持良好的合作關係，未來雙方將進一步尋求多方面的合作，共同攜手為中國籃球的發展做出努力！

最後，衷心感謝所有球迷及媒體朋友一路以來對同曦籃球俱樂部和馮欣的支持！

江蘇同曦籃球俱樂部

2017年8月22日