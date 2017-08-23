[萬博體育]22日推薦：誘熱客隊 里耶卡力保不敗北京新浪網 (2017-08-22 14:03)
競彩足球周二011 里傑卡 VS 奧林匹亞科斯
比賽時間：2017-08-23 星期三 2：45
[manbetx數據中心]
亞洲盤口：0.94 平手 0.94
平均賠率：2.60 3.20 2.60
[manbetx賽事分析]：
在兩隊的首回合交鋒中奧林匹亞科斯主場2-1戰勝里耶卡，從比賽場面上看奧林匹克科斯的優勢其實不小，球隊全場17次射門8次射正，不過率先進球的確實里耶卡，球隊7次射門3次射正，說明裡耶卡在反擊上的效率不錯。奧林匹亞科斯直到傷停補時的最後階段才絕殺對手。
盤口直擊
本場比賽萬博ManbetX機構開盤為主讓平/半超高水，絕大多數亞盤為主讓平手中水，對比歐賠看，主勝賠和客勝賠相差不大。本場萬博堅持超高水受注，我覺得有打壓主隊的嫌疑，從交易市場看，客隊有逐熱的跡象。本場主勝賠有向上微調的趨勢，也有點坐熱客隊的嫌疑。至少目前看，我覺得主勝的可能很大，不過還無法完全排除平局。
比分：2-0/1-1
競彩勝平負推薦：勝/平
競彩讓球勝平負（-1）推薦：平/負
盤口推薦：里耶卡（本文由萬博體育獨家提供）
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