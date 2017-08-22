[有料體育]22日競彩推薦：上港有望繼續取勝北京新浪網 (2017-08-22 14:04)
亞冠杯：上海上港 vs 廣州恆大
比賽時間：20：00
兩隊剛剛在足協杯的賽場上較量過，上港主場逆轉絕殺恆大，佔得先機。
在8月份的20天時間里，上港一共打了6場比賽，取得3勝2平1負的戰績，表現不如前半程出色。而這6場比賽上港也是主力盡出，體能方面堪憂。除了場內，上港近期在場外也是輿論不斷，對球員有一定的影響。而在上輪聯賽中，上港輸給貴州智誠后，落後榜首的恆大的8分，已經推出了中超冠軍的爭奪，本賽季可能把重心全身心放在亞冠和足協杯上。
同樣的廣州恆大8月份也是打了6場比賽，但是球隊輪換做的很好，除了因為輪換輸給上港外，其它比賽都取得了勝利，且基本都是大部分取勝，狀態十分出色。而近2場比賽也都是在上海打的，避免了舟車勞頓。從兩隊足協杯的交鋒來看，輪換的恆大並沒有在場面上輸給全主力的上港，本場全主力出戰，復讎心強。
初盤開出主讓平半低水，目前變化不大。盤口開的和足協杯交鋒差不少，還是給予了不容樂觀的上港一定支持。平半的盤口對於全主力出戰的恆大來看，再加上之前交鋒恆大不落下風，本場下盤空間很大。但是上盤依然是低水，對上港支持力度十足。本場個人認為上港有望繼續取勝。
亞盤推薦：上港-0.25
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