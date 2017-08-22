spdex超級指數 歐冠資格賽臨場早盤提示

UEFA歐洲冠軍杯 塞維利亞 VS 伊斯坦布 [足彩 17119 期 第 5 場] [競彩 20170822 期 第 010 場]

塞維利亞上賽季西甲排名第四位，拿到了本賽季歐冠杯附加賽的機會。不過隨著球隊前任主帥桑保利出任阿根廷國家隊主帥，塞維利亞從塞爾塔挖來了他的老鄉貝里佐，從執教風格和對西甲熟悉程度來看，貝里佐可以說是塞維利亞新帥的最佳選擇。新賽季塞維利亞有包括納斯里等主力離隊，但球隊也補充了諾利托、穆列爾等強援，花費不小。歐冠杯附加賽首回合比賽，塞維利亞做客2-1擊敗了對手伊斯坦布爾，佔得了先機，不過隨後在西甲首輪聯賽，塞維利亞主場1-1與西班牙人戰平，相比於歐冠杯，塞維利亞在聯賽有所留力，球隊對於歐冠杯次回合十分重視。

伊斯坦布爾上賽季土超排名第二位，球隊歷史首次獲得了歐冠杯資格賽席位。球隊並非土耳其傳統強隊，此前參加歐戰的經驗相對匱乏，伊斯坦布爾此前僅參加過兩次歐聯杯資格賽，6場資格賽戰績僅為2平4負。本賽季歐冠杯第三輪比賽，伊斯坦布爾兩回合淘汰了布魯日晉級到附加賽，不過附加賽他們碰到了西甲強隊塞維利亞，運氣不佳。首回合比賽，伊斯坦布爾主場負於對手，想要翻盤做客必須擊敗對手才有機會，對此主帥阿夫西認為，面對歐洲強隊塞維利亞，對於次回合比賽依然十分重視，並期待翻盤。

Spdex超級指數必髮指數提示72-13-15早盤主勝明顯領先。標盤成交量29萬多臨場可能突破200萬。Spdex超級指數提示早盤主勝在出現買賣大單後有對沖的嫌疑，對沖后必發價位下降至1.44。冷熱指數勝平負略微形成體系態勢。凱利方差主勝是1對主隊有利。結合Spdex超級指數獨家Q系統和早盤Spdex超級指數數據來看主勝打出的概率最大。

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UEFA歐洲冠軍杯 里耶卡 VS 奧林匹亞科斯 [足彩 17119 期 第 6 場] [競彩 20170822 期 第 011 場]

里耶卡上賽季拿到了聯賽冠軍，球隊時隔18年再次奪冠，這也讓他們再度拿到了歐冠杯資格。1999-2000賽季，里耶卡首次參加歐冠，結果在資格賽第二輪被貝爾格萊德游擊淘汰。本賽季里耶卡從歐冠杯資格賽第二輪開始打起，他們第二輪雙殺淘汰了新聖徒晉級，資格賽第三輪里耶卡憑著客場進球優勢淘汰了薩爾茨堡晉級。附加賽里耶卡做客1-2不敵奧利匹亞科斯，想要晉級，里耶卡必須主場贏球才有機會翻盤。陣容方面，里耶卡中場科夫季奇受到了傷病困擾，後衛祖塔上輪比賽吃到紅牌，本戰停賽缺陣。

奧林匹亞科斯上賽季在希臘超聯賽衛冕成功，實現了希臘超聯賽的七連冠霸業，球隊自03-04賽季以來，只有一個賽季讓冠軍旁落，是希臘超聯賽當之無愧的霸主。作為希臘超聯賽的冠軍隊伍，奧林匹亞科斯是歐戰的常客。新賽季奧林匹亞科斯聘請了哈希作為球隊新帥，球隊有多達十幾名外援。歐冠杯資格賽第三輪，奧林匹亞科斯擊敗了貝爾格萊德游擊晉級。附加賽首回合比賽，奧林匹亞科斯主場2-1擊敗了里耶卡，做客只要確保不敗即可晉級。

Spdex超級指數必髮指數提示4-60-36早盤平局明顯領先。標盤成交量6萬多臨場可能突破80萬。Spdex超級指數提示早盤在平手盤下平局出現大賣單后必發價位並沒有上升一直在3.35附近震蕩。模擬盈虧平局85相對於平手盤還是高了不少，觀察臨場平局是否回歸正常範圍。冷熱指數和凱利方差勝平負都沒有拉開。結合Spdex超級指數獨家Q系統和早盤Spdex超級指數數據來看平局打出的可能性最大。

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作者：二胖

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