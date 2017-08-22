不利!莫雷諾或缺席足協杯次回合 世預賽賽程衝突北京新浪網 (2017-08-22 14:09)
莫雷諾對申花非常重要
文章來源：翼翼申輝
聯賽的間歇期，上海綠地申花隊的大多數球員都迎來了自己難得的假期。但隊長莫雷諾則需要飛回南美洲，他將要跟隨哥倫比亞國家隊備戰兩場世預賽，分別是9月1日客場迎委內瑞拉和9月6日主場迎戰巴西隊。目前南美洲世預賽結束了14輪比賽，哥倫比亞以24分排在巴西之後位列第二位，進18球丟15球，身後的烏拉圭、智利、阿根廷和厄瓜多距離哥倫比亞的積分差距都非常小。接下來的這幾場世預賽，對於哥倫比亞國家隊非常關鍵。
而根據南美洲世預賽賽程，哥倫比亞國家隊將在10月3日主場迎戰巴拉圭隊，昨天中國足協也公佈了今年足協杯半決賽第二回合的賽程，上海綠地申花隊將在9月29日晚上19點35分，在金山體育場迎戰上海申鑫隊。雖然首回合1：0主場獲勝，但是這場足協杯第二回合的比賽對於如今的申花隊，重要性是不言而喻的。隊長莫雷諾是否會因為國家隊比賽的徵召，而與這場足協杯半決賽第二回合產生衝突呢？因為根據國際足聯的規定，俱樂部必須至少提前5天放球員回國家隊，所以如果哥倫比亞國家隊強制召回莫雷諾，他必然要缺席足協杯半決賽第二回合比賽，這對於申花隊來說，損失將極為巨大。
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