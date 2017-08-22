扎心！建球場+不買人 亨利:熱刺讓我想起阿森納北京新浪網 (2017-08-22 14:10)
40歲的亨利就坐在那裡，深情的目光望過去，滿眼的熱刺都是10年前阿森納的影子。槍手賣掉的隊長都可以組成一支主力陣容了......
在今夏國際足壇如火如荼、一浪高過一浪的轉會市場上，托特納姆熱刺無疑是一股清流。因為他們一直到轉會窗口即將結束時，還沒有一名新援加盟，反而把上賽季的主力邊後衛沃克賣去了競爭對手曼城，凈賺5100萬歐元。
直到前幾天，熱刺才從阿賈克斯簽下了20歲的新星達文森-桑切斯，花費了4000萬歐元。
不是熱刺不想買人，而是因為一個很簡單的原因——沒有錢。熱刺正在興建新球場，因此不得不收緊銀根，並且開始出售球隊主力，內部也逐漸出現不和諧的聲音。現在沃克已經離隊，羅斯也表達了不滿，戴爾也從來不否認與曼聯的傳聞。
當年因為興建酋長球場，阿森納每年都要還一大筆貸款，因此無力給一眾球星加薪，導致亨利、納斯里、維埃拉、法布雷加斯、宋、范佩西等球隊核心先後出走。
這種情況嚴重削減了槍手的實力，並導致阿森納長年無冠，功勛主帥溫格也一直深陷下課危機，造成的負面影響直到今天也還沒有完全消除。
相比熱刺接近一年沒有引援，直到近日才打破長達一年左右的引援荒，熱刺球員的工資普遍較低無疑是一個更加嚴重的問題。沃克高價轉會曼城之後，現在的工資比在原來白鹿巷翻一番還多。不知道現在在熱刺的舊隊友會作何感想。
在新球場竣工前，熱刺本賽季的所有主場賽事都將在溫布利大球場進行。熱刺之前在溫布利大球場的戰績並不好，被球迷戲稱為「溫布利魔咒」。
熱刺的新球場能夠容納 61599 人，這也意味著在竣工后，熱刺將會成為全倫敦最大球場的擁有者。不過在這之前，波切蒂諾和他的球隊還是先把眼前的難關克服了吧。
（來自 頭條號 足球魔笛吹）
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