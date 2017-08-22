菁英運動員可以完成其他人無法做到的事，那有沒有可能把他們的部分優勢裝瓶分送給一般大眾，提振一般人的體能呢？

科學網站「探索者」(Seeker)21日報導，美國哈佛大學(Harvard University)一份持續中的研究計畫，正企圖找出並提取菁英運動員腸道的好菌，再把這些細菌轉變為市售益生菌補品。

報導指出，菁英選手的腸道微生態系統，有可能可以產生菁英細菌，繼而幫助運動表現。

研究發表人、哈佛醫學院(Harvard Medical School)博士後研究人員齊曼(Jonathan Sheiman)說，「目前的益生菌是來自於環境、動物與人體。」「但我可以很確定地保證，過往從未有人從菁英運動員，也就是全世界最強壯健康的人體內提取(益菌)。這就是我們在做的。我們正聚焦於找到新的候選益生菌，以進行新的應用。」

這份研究已在20日發表於美國化學學會(American Chemical Society)第254屆全國會議與展覽會上。