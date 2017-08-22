菁英運動員腸道益菌 未來可能買得到中央廣播電台 (2017-08-22 13:16)
菁英運動員可以完成其他人無法做到的事，那有沒有可能把他們的部分優勢裝瓶分送給一般大眾，提振一般人的體能呢？
科學網站「探索者」(Seeker)21日報導，美國哈佛大學(Harvard University)一份持續中的研究計畫，正企圖找出並提取菁英運動員腸道的好菌，再把這些細菌轉變為市售益生菌補品。
報導指出，菁英選手的腸道微生態系統，有可能可以產生菁英細菌，繼而幫助運動表現。
研究發表人、哈佛醫學院(Harvard Medical School)博士後研究人員齊曼(Jonathan Sheiman)說，「目前的益生菌是來自於環境、動物與人體。」「但我可以很確定地保證，過往從未有人從菁英運動員，也就是全世界最強壯健康的人體內提取(益菌)。這就是我們在做的。我們正聚焦於找到新的候選益生菌，以進行新的應用。」
這份研究已在20日發表於美國化學學會(American Chemical Society)第254屆全國會議與展覽會上。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 美度 MIDO Belluna II 雋永系列羅馬戀人機械對錶-黑/40+33m
- 【莊頭北】10L大廈用屋外型電池熱水器／TH-3106RF(天然瓦斯
- MIDO 美度 Commander 香榭系列天文台機械腕錶-灰x咖啡/40mm
- TISSOT T-TOUCH II 鈦真鑽多功能觸控錶-白貝/42.7mm
- 微星 GTX 1050 Ti 4G OC 顯示卡
- MARC By Marc Jacobs 焦點透視雙面鏤空腕錶-金/34mm
- Keeley Ann旅行輕便~素面拼接金蔥閃耀真皮軟墊平底樂福鞋(
- 【Jiachu 佳櫥世界】Robin羅賓Y chair復刻Y型椅
- 【夏回饋★登錄送咖啡機 美國Frigidaire富及第】260L低溫無
- MIDO Multifort 系列機械腕錶-白x玫塊金/38mm
《帝國時代：終極版》國區Win10商店上架 僅售67元【北京新浪網】
三星Note8發佈消息匯總：全面屏+圓夢雙攝【北京新浪網】
想當蘋果工程師？水平不夠連招聘頁面都看不到【北京新浪網】
隊友助攻：又有兩家手機殼廠商證明了iPhone 8的樣子【北京新浪網】
Surface Laptop開賣：難拆不怕！壞了只換不修【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》