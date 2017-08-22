參與劉曉波紀念詩集 陸詩人浪子遭拘留中央社 (2017-08-22 13:50)
現居中國大陸廣東省廣州市的詩人浪子（圖）18日傳出遭當地警方以非法經營罪名刑事拘留。他的作品最近收錄於中國大陸流亡作家孟浪等人計畫出版的劉曉波紀念詩選。（孟浪提供）中央社記者繆宗翰傳真 106年8月22日
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