（中央社記者陳家倫上海2017年8月22日電）中國大陸維權律師江天勇遭控「煽動顛覆國家政權」，長沙中院今天透過微博上傳庭審與江天勇認罪片段。家屬認為，江天勇是按當局要求被迫認罪。



湖南省長沙市中級人民法院上午9時30分開庭審理江天勇涉嫌「煽動顛覆國家政權」案。截至發稿，庭審還在進行中。



長沙中院上午9時就在微博預告將「全程播出」。但新浪微博規定，影片長度最多為15分鐘，在技術干擾下只能「片段直播」。



根據長沙中院微博的庭審片段，江天勇當庭承認曾發表「攻擊」中國大陸司法機關的言行。他表示，他在境外接受的培訓對他有潛移默化的影響，產生希望在中國大陸也能實現西方資產階級這種憲政制度的思想。



江天勇的妻子金變玲在美國觀看庭審影片，她向美國之音表示，江天勇是在遭受難以忍受的酷刑後，被迫選擇認罪。另外，法院根本沒有通知家屬，今天看微博才知道有所謂的官派律師。



根據長沙中院的微博，江天勇的父親出庭聆聽審訊，長沙中院微博還有他聽庭的照片。金變玲說，江天勇的父親、母親日前都被強行帶到長沙，法院並對外聲稱沒有聯繫到金變玲，這整個的程序都是違法的。



長沙中院在微博的「直播」也引來網民關注。有網民質疑：「你們是法官還是山大王的師爺」、「孫中山當年也顛覆了清王朝的政權」。



不過從目前的留言看來，仍有多數大陸網民支持「依法治國」，並讚揚這種「公開審理」。



江天勇2016年年底前往長沙探望709案被捕律師謝陽的家屬，在乘坐高鐵回北京的路上遭警方抓捕，引起中國大陸維權界和國際關注。



美國之音指出，有6名歐美國家外交官前往長沙中院，對江天勇案表示關切。這些官員被安排在長沙一間旅館透過影片觀看庭審。這是中國大陸官方首次安排外國駐陸官員觀看709案「影片直播」。



另據法院公告，江天勇被逮捕時罪名為「涉嫌非法持有國家機密」、「涉嫌為境外提供國家機密」，起訴時罪名變成「涉嫌顛覆國家政權」，到了庭審時罪名又變成「涉嫌煽動顛覆國家政權」。