（中央社台北22日電）紀錄中國大陸倖存慰安婦生活現狀的電影「二十二」上映後，引起大陸民眾迴響。大陸女性媒體「中國婦女報」21日發文呼籲，慰安婦就是供日本軍人發洩性慾的性奴隸，應該正名為性奴隸。



根據大陸「貓眼專業版」統計，截至今天中午，「二十二」自13日上映以來，在大陸票房已達人民幣1.36 億元（約新台幣6.27億元），成為最賣座的華語紀錄片。



「二十二」取名來自2014年開拍時，大陸慰安婦倖存者已減少到22人；影片上映時，只剩8人在世。台北市婦女救援會日前指出，台灣倖存慰安婦只剩2人。



「二十二」熱映引發大陸民眾迴響與熱議。中國婦女報21日發文指出，慰安婦是從日文翻譯過來的，在概念上再次逃避對中國戰爭性暴力受害者的罪行。慰安婦制度是第二次世界大戰日本政府及軍隊強迫各國婦女充當性奴隸的制度。



文章表示，日本政府拒絕賠償，就是他們認為受害婦女充當慰安婦不是被強迫而是自願的。在日本「廣辭苑」的解釋中，慰安婦就是指「隨軍到戰地部隊，安慰過官兵的女人」。



文章指出，2012年12月，南京大學南京大屠殺史研究所所長張憲文在「南京大屠殺全史」出版發布會上曾提出，應將慰安婦改稱性奴隸。理由就是慰安婦這個稱呼是從日本軍人角度而言的，而性奴隸則強調那些飽受摧殘的婦女是被侵犯的受害者。



文章呼籲，無論是慰安婦，還是性奴隸，其實指的是同一個群體。但稱呼之變的背後，是對待這些受害者的立場與原則問題。「慰安婦這個稱呼真的應該改改了！」1060822