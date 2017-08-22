台積電先進製程多厲害 一次看懂中央社 (2017-08-22 12:41)
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台積電製程技術領先，不僅10奈米製程獨吃蘋果A11處理器訂單，7奈米製程也可望再度囊括蘋果下世代A12處理器訂單，全球晶圓代工龍頭地位穩固。到底台積電先進製程有多厲害？6個關鍵問答一次看懂。
一、台積電10奈米進度如何？
台積電10奈米已於去年第4季量產，今年第1季開始出貨，第2季10奈米製程比重約1%，第3季10奈米可望開始大量出貨，比重將竄升至10%水準，今年10奈米比重將達10%。
二、台積電7奈米進展如何？
在7奈米製程技術，台積電今年4月已開始試產，由於7奈米與10奈米製程有超過95%機台設備相容，台積電7奈米製程良率可望快速改善。
三、台積電7奈米製程有何優勢？
台積電7奈米不僅速度可較10奈米增快約25%，功耗也比10奈米降低約35%，除蘋果A12處理器將採用外，手機晶片廠聯發科明年下半年也將有7奈米產品完成設計定案（tape out）。
四、還有哪些廠商採用台積電7奈米製程？
可程式邏輯閘陣列（FPGA）廠賽靈思（Xilinx）與繪圖晶片廠輝達（NVIDIA）也都會採用台積電7奈米，手機晶片廠高通（Qualcomm）7奈米手機晶片也將改由台積電代工。
五、台積電如何提升7奈米技術？
台積電計劃於增強版7奈米製程使用極紫外光（EUV ），估計邏輯密度可較第一代7奈米提高1.2倍，速度提高10%，功耗降低15%。
六、台積電在5奈米技術和其他先進製程發展？
台積電5奈米製程預計2019年上半年試產，將提供行動平台客戶使用。
除衝刺先進製程技術外，台積電同時推出12奈米製程，預計今年下半年量產，將主要應用中低階手機、消費性電子、數位電視及物聯網等領域，聯發科至明年上半年將12奈米列為發展重點。1060822
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