（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果積極布局3D感測。分析師指出，Android陣營目前對3D感測功能普遍觀望中，主要有四點因素。



蘋果積極布局3D感測。凱基投顧分析師郭明錤出具報告指出，3D感測供應商資源已優先分配給蘋果，蘋果擁有所有軟硬體設計核心。



觀察Android手機陣營，報告指出，Android陣營目前對3D感測功能，普遍觀望中，主要有四點因素。



報告表示，Android陣營不確定蘋果OLED版iPhone的3D感測與臉部辨識功能，是否能提供創新使用者體驗。許多品牌廠商擔憂會重蹈3D Touch覆轍。



報告並指出，雖然高通（Qualcomm）已是Android陣營中研發3D感測整體方案進度最快的供應商，但仍保守看待高通的量產進度，預估顯著大量出貨最快要到2019年。



郭明錤認為，成本高昂以及無其他替代方案可選，也是讓Android陣營觀望3D感測功能的原因。



郭明錤認為，蘋果3D感測設計與量產，至少領先高通約1.5年到2年。



他表示，蘋果可能在發表會上展示OLED版iPhone的3D感測使用者體驗，需高度關注。他推測，高通的3D感測顯著出貨最快需到2019年，因此未來一年內對相關供應商營收與獲利貢獻有限。



外界預期蘋果下半年將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這三款新品，均採用金屬邊框整合玻璃機殼設計，均支援WPC標準無線充電。1070822