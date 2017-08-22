（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果iPhone 8量產進展外界高度關注。外媒引述分析師預估，iPhone 8將在9月的第3週進入量產階段，時程比原先預期要提早1週。



國外科技網站Appleinsider引述羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師筆記報導，iPhone 8可能不具備Touch ID指紋辨識功能，主要是良率過低的緣故。



報導引述推估，OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8 ）將在9月的第3個星期進入全面量產階段，時程比原先預期要提早1週。



從量產規模來看，報導引述預估，到今年9月底的第3季，iPhone 8量產規模還不到500萬支；不過到12月底的第4季，iPhone 8量產規模可到3000萬支到3500萬支；預期到明年3月底的第1季，iPhone 8的量產規模可爬升到4000萬支。



至於在採用LCD面板的iPhone 7s和iPhone 7s Plus 部分，報導引述預估，在9月底的單季量產約1500萬支，到12月底的第4季量產約3500萬支；到明年3月底的第1季，量產規模約2500萬支到2800萬支。



凱基投顧分析師郭明錤先前報告推測，OLED版iPhone第3季將小量出貨，預期出貨數量大約少於200萬支到400萬支，預期第4季出貨量將顯著增加。



外媒先前引述摩根集團（JPMorgan）分析師霍爾（Rod Hall）投資筆記指出，iPhone 8將在9月底小量量產，量產速度加快可能在10月底到11月初開始。



外界預期蘋果下半年將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這3款新品，均採用金屬邊框整合玻璃機殼設計，均支援WPC標準無線充電。1060822