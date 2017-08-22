陸產航艦?裝新進度 艦艏開始排水中央社 (2017-08-22 12:11)
（中央社台北22日電）陸媒今天刊出最新圖片顯示，正在大連?裝建造、首艘中國大陸生產航空母艦的艦艏開始排水。
工程代號為002型的首艘陸產航艦先前煙囪中冒出黑煙，鷹架全部拆除，疑似正在進行動力試驗。
新浪軍事今天刊出網友拍攝的圖片顯示最新動向為，艦島上部分再搭起鷹架，並且在安裝疑似相控陣雷達設備。
圖片顯示，正在大連?裝建造的首艘陸產航艦的艦艏開始排水。
大連船舶重工集團有限公司官網21日刊登消息指出，母公司中國船舶重工集團董事長、（中共）黨組書記胡問鳴15日到大船集團檢查重點型號工程並出席黨委工作會議。
官網貼了一張開會照片，顯示會議的名稱為「002航母工程『兩總』系統工作會暨現場指揮部臨時黨委工作會」。
環球軍網對此解讀指出，首艘陸產航艦型號並非之前所說的001A，而是002。1060822
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