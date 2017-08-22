（中央社台北22日電）中國大陸國家衛生和計劃生育委員會21日發布統計顯示，2016年新出生嬰兒數為1846萬人，總和生育率提升至1.7%以上，「全面兩孩」政策效應雖逐步顯現，但總和生育率仍低於替代人口標準。



中國新聞網報導，「2016年中國衛生和計劃生育事業發展統計公報」顯示，根據衛生計生住院分娩活產統計，2016年全大陸新出生嬰兒數為1846萬人，兩孩及以上占出生人口比重超過45%，達到2000年以來的最高水準。



「公報」說，「全面兩孩政策實施情況符合預判，出生人口數量平穩增加，政策實施滿足了絕大多數群眾的生育意願。」



2015年12月27日，中國全國人民代表大會常務委員會表決通過人口與計劃生育法修正案，全面兩孩於2016 年1月1日起正式實施。



衛計委今年1月22日召開記者會表示，依1%人口抽樣調查推算，大陸2016年出生人口達到1786萬，高於2015年的1655萬。公報實際數字較當初推算再多出60萬，但總和生育率仍維持1.7%，與當初推算相差不遠。



總和生育率（TFR）達到2.1%時，才能達到替代人口、減緩老年化的目標。



不過，大陸官方表示，中國人口仍在持續成長。澎湃新聞報導，中國國家衛生計生委副主任王培安7月20日在2017年中國人口學會年會表示，2017年前5個月，全國住院分娩活產數為740.7萬人，比2016年同期增加7.8%；兩孩及以上出生占57.7%，比2016年同期增加8.5 個百分點。1060822