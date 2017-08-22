黃之鋒再出庭 被控藐視法庭罪中央社 (2017-08-22 11:44)
（中央社記者張謙香港22日電）正在監獄服刑的香港眾志祕書長黃之鋒今天上午再次出庭，接受藐視法庭罪的審訊。
2014年底「占中」運動爆發期間，黃之鋒等20人涉嫌違反法院頒下的禁制令，阻撓執達吏（法庭執法人員）和警方在旺角的清場行動，被控藐視法庭。
這起案件於7月6日在高等法院原訟庭審訊時，黃之鋒和專上學生聯會前副祕書長岑敖暉等人認罪。
案件上午在法庭結案陳詞，即法官最後一次聆聽控辯雙方陳詞。官方香港電台報導，20名被告中，仍有9人不認罪，包括社會民主連線副主席黃浩銘。
黃之鋒上週因為另一起案件被高院上訴庭判處入獄6個月，目前正在服刑中，而他已就此案提出上訴。1060822
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